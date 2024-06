Babenhauser Picknick-Open-Air ins Schulzentrum verlegt

Trotz der Wettervorhersage und gerade wegen der Belastung durch das Hochwasser soll in Babenhausen am Wochenende gefeiert werden. Das ändert sich.

Das Picknick-Open-Air am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juni, findet anders als geplant in der Pausenhalle des Schulzentrums Babenhausen und nicht auf dem Espachplatz statt. Matthias Schmidt aus dem Organisationsteam verweist auf die Wetterprognose und erklärt, was die Veranstaltung in diesen Tagen besonders wichtig macht.

Der Charakter des Festivals werde ein anderer sein, räumt er ein. Dennoch sollen sich alle großen und kleinen Besucherinnen und Besucher wohl fühlen, das Programm und die Angebote bleiben bestehen. Manches werde in der Pausenhalle stattfinden, anderes im Freien. Die Veranstaltung solle trotz und wegen des Hochwassers stattfinden. Das Festival soll Gelegenheit bieten, abzuschalten und ein Dankeschön für die vielen Hilfskräften darstellen. Das Gefühl des Zusammenhaltens trage den Ort und solle Basis für das zweitägige Picknick-Open-Air sein.