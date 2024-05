Babenhausen

14:38 Uhr

Babenhauser Wahrzeichen im Wandel: Sankt Andreas ist jetzt Baustelle

Plus Die aufwändige Sanierung der Babenhauser Pfarrkirche Sankt Andreas hat begonnen. Was aktuell auf der Baustelle geschieht und wie die Pfarrei damit umgeht.

Von Sabrina Karrer

Ein Kran ragt in den Himmel, ein Baugerüst hüllt einen Teil der Mauern ein: Dass die Pfarrkirche Sankt Andreas in Babenhausen zur Baustelle geworden ist, ist nicht zu übersehen. Nicht nur außen, sondern auch innen sind entsprechende Vorkehrungen getroffen: Auch dort ist ein Gerüst aufgebaut, um die Stuckdecke zu sichern und zu stützen. "Wir haben Anfang April noch Kommunion gefeiert, danach ging es los", berichtet Kirchenpfleger Armin Schröter. Seither ist die mit dem Fuggerschloss verbundene Pfarrkirche gesperrt. Für die Pfarrei ist Improvisieren angesagt.

Denn eine Baustelle in dieser Größenordnung ist selbstverständlich mit Einschränkungen verbunden. Die Gottesdienste können nicht wie gewohnt stattfinden. Die Menschen aus Babenhausen sind dazu eingeladen, sonntags Gottesdienste in anderen Kirchen innerhalb der Pfarreiengemeinschaft zu besuchen. Die Vorabendmesse am Samstag wird im Nachbarort Kirchhaslach gefeiert. Während der Woche finden der Rosenkranz und die Messfeiern in der Friedhofskapelle in Babenhausen statt. "Wir sind heilfroh, dass wir die Friedhofskapelle mit nutzen können", sagt Schröter. Das kleine Gotteshaus befindet sich nicht allzu weit von der Pfarrkirche entfernt, gehört der Marktgemeinde und wird eigentlich von der Evangelischen Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen genutzt. Wie die Änderungen von den Gläubigen angenommen werden? "Bisher hat mich noch niemand negativ angesprochen", sagt Schröter. "Es ist ja auch eine überschaubare Zeit." Ab Pfingsten soll der Zutritt in die Pfarrkirche wieder möglich sein, so der Plan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen