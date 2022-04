Babenhausen

12:00 Uhr

Baustart an der Günz: Babenhausen wird besser vor Hochwasser geschützt

An der Günz in Babenhausen entsteht ein Bauwerk für mehr Hochwasserschutz. Auf dem Bild (von links): Bürgermeister Otto Göppel, Stefanie Kienle vom Wasserwirtschaftsamt Kempten, Zweiter Bürgermeister Dieter Miller und Bauleiter Jochen Scherer.

Plus Das Wasserwirtschaftsamt und der Markt Babenhausen wollen die Häuser am Mühlkanal besser vor Überschwemmungen schützen. Deshalb wird jetzt gebaut.

Von Sabrina Karrer

Wer an der Fabrikstraße in Babenhausen wohnt, musste über Jahre hinweg immer wieder bangen., wenn es nicht aufhören wollte zu regnen. Wenn die Günz und der Mühlkanal bedrohlich anschwollen. Drückt das Wasser in den Keller? Sind wieder Sandsäcke nötig? Vor allem die Überschwemmungen 2002 dürften vielen in Erinnerung geblieben sein. In Zukunft sollen die Babenhauser bei Dauerregen weniger zittern müssen. Der Freistaat Bayern und die Marktgemeinde verändern eine kritische Stelle von Günz und Mühlkanal, um den Ort besser vor Hochwasser zu schützen. Die Arbeiten haben begonnen.

