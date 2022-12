Beauty, Sport und Genuss bei der Volkshochschule Babenhausen

Plus Das neue Semesterprogramm der Vhs Babenhausen ist da. Eine abwechslungsreiche Mischung wartet auf die Teilnehmenden. Bald startet die Anmeldung.

Mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, auf die innere Balance achten, eine neue Sprache lernen – zum Jahreswechsel werden wieder viele gute Vorsätze gefasst. Diese umzusetzen, dazu macht die Außenstelle Babenhausen der Volkshochschule (Vhs) Memmingen mit ihrem Kursprogramm im Frühjahr ein abwechslungsreiches Angebot.