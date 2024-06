Benefizkonzert im Theater am Espach für Opfer des Hochwassers

Die Vocal-Pop-Band Singtonic holt ihr Konzert nach und will das Eintrittsgeld an die Flutopfer in Babenhausen spenden.

Eigentlich hätte die Vocal-Pop-Band Singtonic am vergangenen Wochenende zwei Konzerte im Rahmen der Kulturtage in Babenhausen gegeben. Das war wegen des Hochwassers nicht möglich. Am Sonntag holen die Musikerinnen und Musiker einen Auftritt nach - in Form eines Benefizkonzerts für die Flutopfer.

Der Ersatztermin: Sonntag, 9. Juni, im Theater am Espach in Babenhausen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Alle bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer Karten hat, aber beim Ersatztermin nicht kann, kann diese bei der Vorverkaufsstelle ("Bei Elke" in Babenhausen, Telefon 08333/517731, E-Mail bei-elke@online.de) zurückgeben und bekommt das Geld erstattet, wenn es nicht gespendet werden soll. Wer noch Tickets kaufen möchte, bekommt sie im Vorverkauf für 14 Euro (ermäßigt 10 Euro) und an der Abendkasse für 16 Euro (ermäßigt 12 Euro). Eine Reservierung ist unter singtonic@gmx.net möglich.

Die Eintrittsgelder werden gespendet, um die Opfer des Hochwassers zu unterstützen. Die Band hofft, dass eine "ordentliche Summe zusammenkommt". Mitglied Laura Mayer: "Wir sind sehr stolz auf unseren Heimatort, in dem so viel Solidarität und Zusammenhalt gezeigt wurde." (AZ)