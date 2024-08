Betrunkener zahlt Sprit an der Tankstelle nicht

In Babenhausen hat ein stark alkoholisierter Autofahrer am Samstagabend Aufsehen erregt. Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Polizei, dass der 38-Jährige mit seinem Wagen gegen einen Randstein gefahren sei. Der Fahrer machte beim Aussteigen einen sichtlich betrunkenen Eindruck. Bei den Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass sich der Mann noch mehr zuschulden kommen gelassen hatte.

Babenhausen: Betrunkener Fahrer nach Unfall und Tankbetrug angezeigt

In seiner Wohnung nahm die Polizei einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Mann vor, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Umgehend ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine weitere Gefährdung zu verhindern. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor an einer Tankstelle getankt und ohne zu bezahlen das Weite gesucht hatte. Dies bringt ihm zwei Anzeigen ein: Eine wegen Trunkenheit im Verkehr und eine wegen Betrugs. (AZ)