Bilderrätsel: Gewinnerin will mit dem Preisgeld Gutes tun

Christa Neß hat sich schon vorher Gedanken gemacht: Wenn sie gewinnt, will sie Menschen in Not helfen. Und die Babenhauserin hatte Glück. Eine Viertelstunde, bevor die Frist ablief, wählte sie die Rätsel-Hotline nannte das Lösungswort Eisvogel und wurde wenig später als Gewinnerin ausgelost. Neß bleibt bei ihrem Plan und wird einen Teil der 1000 Euro spenden.

Babenhauserin plant Unterstützung für Kinder in Not

Drei Töchter, fünf Enkelkinder: Die Familie der Babenhauserin ist groß. In wenigen Tagen wollen sie wieder zusammenkommen, denn dann feiert Christa Neß ihren 74. Geburtstag. Jubilare werden beschenkt, die Frau will stattdessen verschenken. Ihre Enkel sollen etwas vom Gewinn abbekommen. Kinder liegen Christa Neß am Herzen. Auch bei der Unterstützung von Menschen in Not hat sie die Jüngsten im Kopf. „Ich schaue so oft fern und hoffe, dass es endlich eine gute Nachricht gibt, dass der Krieg endlich endet.“ Ukraine, Gaza, Syrien: Das Leid in vielen Ländern der Welt erschüttert die Babenhauserin. Dass dort so viele Buben und Mädchen betroffen sind, findet sie furchtbar. „Wenn sie dann auch noch Gliedmaßen oder ihre Eltern verlieren....“, sagt die Frau. Mit ihrer Spende will sie helfen, das Leid zu lindern.

Dass sie am Freitag selbst zur glücklichen Gewinnerin wurde, freut sie ungemein. „Ich bin noch ganz aus dem Häusle“, bekennt, Neß. Auf den Gewinn will sie unbedingt anstoßen, bevor dann ja schon bald die Familienfeier zum Geburtstag ansteht. Mit dem Preis hat die 73-Jährige nicht gerechnet, obwohl sie sich selbst als zuversichtliche Person bezeichnet. Neß kennt sonst eher die andere Seite – als Überbringerin einer guten Nachricht. In der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen werden Frauen und Männer ab 75 zu ihren runden Geburtstagen beschenkt. Im Ehrenamt überreicht Christa Neß ihnen diese Überraschung und spürt die Freude, die sie nun selbst erlebt hat. Teilgenommen hat die Gewinnerin vom Freitag übrigens nicht zum ersten Mal. Immer wieder macht sie mit, die Bilderrätel machen ihr Freude.