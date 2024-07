"Bitte nur noch Weihwasser, kein Regen": Wasserschaden in Kirche während laufender Sanierung

Die Naturgewalten machen Babenhausen in diesem Jahr gehörig zu schaffen - und halten auch Pfarrer Thomas Brom auf Trab. Seit dem verheerenden Hochwasser Anfang Juni sucht er den Kontakt zu den Menschen, die in Not geraten sind. Er geht zu ihnen nach Hause, hört zu, hilft bei Anträgen auf Unterstützung. Doch noch ein weiteres Wetterereignis beschäftigt den Geistlichen nachhaltig. Es fand Ende Juni statt, als das Hochwasser längst vorüber war: Ein Wolkenbruch ging auf Babenhausen hernieder, Regen drang in die Pfarrkirche Sankt Andreas ein, deren Dach gerade saniert wird. Ein größerer Wasserschaden ist entstanden - auch das noch! So verwundert es nicht, dass Pfarrer Brom sagt: „Bitte nur noch Weihwasser, kein Regen mehr!“ Er hat aber auch eine gute Nachricht parat.

