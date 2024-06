Bürgersprechstunde für Fragen zum Hochwasser in Babenhausen

Für Gespräche mit Bürgermeister Göppel und dem Bürgerbeauftragten der Staatsregierung ist eine Anmeldung nötig. Die Sachspenden-Ausgabe läuft noch eine Woche.

Bei einer Bürgersprechstunde am Donnerstag, 20. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger im Rathaus von Babenhausen die Möglichkeit, ihre Anliegen zum Thema Hochwasser in Einzelterminen vorzubringen. Sachspenden können noch bis zum Donnerstag in der Alten Turnhalle abgeholt werden. Benötigt werden nur noch bestimmte Elektrogeräte. An den Wertstoffhöfen gelten indes ab Montag wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Für die Bürgersprechstunde mit dem Bürgerbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung Wolfgang Fackler und Bürgermeister Otto Göppel ist eine vorherige Anmeldung unter Angabe der persönlichen Kontaktdaten sowie eine kurze Schilderung des Anliegens bis spätestens Dienstag, 18. Juni, notwendig. Kontakt über vorzimmer@babenhausen.org oder Telefon 08333/9400-31.

Hochwasser: Sachspenden-Ausgabe in der Alten Turnhalle in Babenhausen

Von Montag, 17. Juni, bis einschließlich Donnerstag, 20. Juni, dürfen in der Alten Turnhalle in Babenhausen jeweils von 16.15 bis 18 Uhr Sachspenden abgeholt werden. Benötigt werden nach Angabe der Gemeindeverwaltung derzeit nur noch Waschmaschinen, Trockner und Gefrierschränke, diese können gerne in diesen Zeiten gebracht werden. Sachspenden anderer Art sind in ausreichender Zahl vorhanden. Am Samstag, 22. Juni, ist die Ausgabe von 9 bis 12 Uhr letztmals geöffnet. Benötigt werden auch Wohnungen – für Familien, aber auch für Einzelpersonen auf lange Sicht. Die Gemeindeverwaltung bietet Hilfe bei der Vermittlung an und bittet Vermieterinnen und Vermieter, sich unter der Rufnummer 08333/9400-32 im Vorzimmer des Bürgermeister zu melden.

An der Umladestation in Breitenbrunn und den Wertstoffhöfen im Landkreis Unterallgäu gelten ab Montag, 17. Juni, wieder die regulären Abgabemöglichkeiten sowie die gewohnten Öffnungszeiten. In Babenhausen sind diese montags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Am Samstagnachmittag werden von 15 bis 17 Uhr nur Grünabfalle angenommen. Die hochwasserbedingten Sonderregelungen entfallen, teilt die Abfallwirtschaftsberatung am Landratsamt Unterallgäu mit. Einzige Ausnahme: An der Kompostanlage in Wolfertschwenden können erst ab Mittwoch, 19. Juni, wieder Gartenabfälle angeliefert werden. (AZ)