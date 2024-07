Bummeln und genießen beim Sommernachtsfest in Babenhausen

Das Hochwasser Anfang Juni hat viele Gewerbetreibende in Babenhausen hart getroffen. Trotzdem soll am Freitag, 19. Juli, wieder ein Sommernachtsfest mit langer Einkaufsnacht stattfinden. „Wenn auch noch die Spuren der Zerstörung im unteren Markt sichtbar sind, möchten wir nach den anstrengenden Wochen den Bürgern die Möglichkeit geben, in Ruhe durch unsere Marktgemeinde zu flanieren und sich über das breite Warenangebot vor Ort zu informieren“, so die Gewerberegion Babenhausen.

Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, Gastronomen, örtliche Vereine und gemeinnützige Organisationen beteiligen sich an dem Straßenfest mit längeren Ladenöffnungszeiten von 17 bis 22 Uhr. An verschiedenen Orten in Babenhausen finden kulturelle Aktionen statt und sorgen für Kurzweil. Auch für kulinarische Vielfalt soll geboten sein.

Bereits zwei Mal – bei der Premiere 2022 und im vergangenen Jahr – habe das Sommernachtsfest den Geschmack der Besucherinnen und Besucher getroffen, heißt es vonseiten der Marktgemeinde. Und weiter: „Die Organisatoren haben sich von den dramatischen Hochwasserereignissen nicht unterkriegen lassen und sich für die Durchführung entschieden. Am Freitag, 19. Juli, darf sich Groß und Klein auf viele Aktionen freuen.“ (AZ/stz)