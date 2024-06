Babenhausen

vor 17 Min.

Denkmalschutz äußert seine Bedenken bei den Plänen für neuen Discounter

Plus Dem Landesamt für Denkmalpflege ist bei den Plänen für einen Lidl-Markt in Babenhausen die unmittelbare Nähe zu gleich drei Baudenkmälern ein Dorn im Auge.

Von Stephan Schöttl

Auf den Blumenladen Liedel in Babenhausen folgt ein Lidl-Supermarkt. Was erlaubt ist und was nicht, regelt der Bebauungsplan, den ein Planungsbüro erstellt. Im Verlauf des Verfahrens dürfen auch so genannte Träger Öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen abgeben. Also zum Beispiel das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, der Naturschutz, das Landratsamt, das Wasserwirtschaftsamt oder auch die Regierung von Schwaben. Insgesamt elf Rückmeldungen sind in den vergangenen Wochen im Rathaus eingegangen. In den meisten Fällen gab es nur kleinere Hinweise oder volle Zustimmung für die Discounter-Pläne. Der Denkmalschutz äußerte jedoch ziemlich ausführlich seine Bedenken.

Ein Dorn im Auge ist demnach vor allem die unmittelbare Nähe des von den Planungen betroffenen Areals zu gleich drei Baudenkmälern: die Friedhofskirche St. Maria, vermutlich im Jahr 1722 vom schwäbischen Maurermeister Michael Stiller erbaut, und der neuromanische Bau in Kapellenform der Fürstlichen Gruft für Karl Fugger Babenhausen aus dem Jahr 1889 auf der einen Seite sowie das Fürstliche Forsthaus, erbaut 1789, auf der anderen. In der Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege heißt es: "Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege ist die vorgelegte Planung ausdrücklich zu bedauern, da die bislang an dieser Stelle vorgesehene Wohnbaufläche deutlich denkmalverträglicher gewesen wäre." Angeregt wurde daher, Werbeanlagen sowohl in der Menge als auch in der Größe zu beschränken. Obendrein sollten die südliche, westliche und nördliche Grundstücksgrenze sowie die Südfassade des neuen Gebäudes wirksam eingegrünt werden - mit Sträuchern, welche die Friedhofsmauer deutlich überragen. Auch von einer Aufständerung der Fotovoltaik-Module auf den Dachflächen des neuen Supermarktes wird seitens der Amtes abgeraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen