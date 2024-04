Babenhausen

vor 18 Min.

Der Umzug in die neue "Kita am Schloss" rückt näher

Die Sanierung des Ökonomietrakts auf dem Schlossgelände in Babenhausen ist weit fortgeschritten. Bald wird in den Räumen eine Kindertagesstätte betrieben.

Plus Die Arbeiten am und im historischen Ökonomietrakt auf dem Fuggerareal sind weit fortgeschritten. Trotzdem sagt der Bürgermeister: "Es bleibt spannend."

Von Sabrina Karrer

Es dauert nicht mehr lange, dann werden Umzugskartons zum Schlossgelände in Babenhausen gefahren und getragen: Nachdem sich der Zeitplan verzögert hat, befinden sich die Arbeiten für die neue "Kita am Schloss" jetzt auf der Zielgeraden. Nichtsdestotrotz sagte Bürgermeister Otto Göppel kürzlich: "Es bleibt spannend" - und meinte damit den bevorstehenden Umzug der bisherigen Kindertagesstätte "Guter Hirte" in die neuen Räume.

Wie berichtet, startete die Sanierung des denkmalgeschützten Wirtschaftstrakts auf dem Schlossgelände im Jahr 2020. Vorausgegangen waren einerseits kontroverse Diskussionen im Marktrat, andererseits Verhandlungen zwischen der Marktgemeinde und dem Haus Fugger als Eigentümer der Immobilie, Bauherr und künftiger Vermieter. Nicht zuletzt ging es um die Finanzierung des Millionenprojekts.

