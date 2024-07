Emotion und Information: Im Unglück braucht es beides

Es war ein emotionsgeladener Abend in Babenhausen. Dutzende Menschen haben an der Bürgerversammlung zur Hochwasserkatastrophe teilgenommen. Im Gepäck: Wut, wie es dazu kommen konnte. Verzweiflung angesichts der Schäden. Tiefe Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften und Helfern. Sorge darüber, dass sich das Unglück in Zukunft wiederholen kann. Dass es auch hitzige Zwischenrufe gab – unnötig, aber verständlich: In den Reihen saßen immerhin Menschen, deren Leben seit dem ersten Juni-Wochenende nicht mehr ist wie vorher. Sie haben ein Recht auf Antworten, sie wollen Lösungen.

Sabrina Karrer

Unglück

Babenhausen