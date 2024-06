Hilfe aus dem hohen Norden: Mobile Notfallpraxis öffnet in Babenhausen

Seit dem Hochwasser kann die Gemeinschaftspraxis in Babenhausen nicht mehr betrieben werden. Jetzt gibt es eine Übergangslösung für Akut- und Notfallversorgung.

Die Gemeinschaftspraxis an der Promenade in Babenhausen, in direkter Nähe zur Günz, ist beim verheerenden Hochwasser jüngst derart zerstört worden, dass ein Weiterbetrieb vorerst nicht möglich ist. Bis die angedachten Übergangsräume im Kreisseniorenwohnheim genutzt werden können, hat der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) entschieden, für die Akut- und Notfallversorgung vor Ort kurzfristig eine provisorische Bereitschaftspraxis zu errichten. Die öffnet am Mittwoch erstmals ihre Türen.

Notfallpraxis unterstützt in vom Hochwasser stark betroffener Region

Die mobile Behandlungseinheit, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kurzfristig zur Verfügung gestellt hat, steht auf dem Parkplatz bei der Turnhalle des Jugendbildungszentrums Babenhausen am Birkenweg. Sie hat ab Mittwoch, 12. Juni, jeweils werktags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. In einer Mitteilung weist die KVB darauf hin, dass dort allerdings kein hausärztlicher Praxisbetrieb der Regelversorgung stattfindet. Es gehe lediglich um die Akutversorgung von Patientinnen und Patienten in der von der Hochwasserlage stark betroffenen Region.

29 Bilder Immense Hochwasser-Schäden in Babenhausen: Weitere Fotos vom großen Aufräumen Foto: Claudia Bader

Dr. Christian Pfeiffer, Dr. Peter Heinz und Dr. Claudia Ritter-Rupp, die Vorstände des KVB, erklären dazu: "Als wir von den massiven Hochwasserschäden in der großen Hausarztpraxis erfahren haben, war uns sofort klar, dass rasche Hilfe notwendig ist. Auf Vermittlung des ehemaligen bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek fand eine Videokonferenz mit allen Beteiligten statt, bei der das weitere Vorgehen besprochen wurde." Der vorübergehende Betrieb einer provisorischen Bereitschaftspraxis war auch deshalb möglich, weil das DRK innerhalb kürzester Zeit eine mobile Einheit aus Schleswig-Holstein zur Verfügung stellte. "Wir danken insbesondere den Einsatzkräften des Roten Kreuzes, die unsere Fachleute tatkräftig beim Aufbau der Behandlungsräume unterstützt haben", heißt es seitens des Vorstands weiter.

Die mobile Praxis für Babenhausen kommt aus Schleswig-Holstein

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die KVB im Einvernehmen mit dem Freistaat Bayern beim DRK-Generalsekretariat in Berlin eine sogenannte mobile medizinische Versorgungeinheit (MMVE) aus der Bundesvorhaltung angefordert. Diese wurde aus dem schleswig-holsteinischen Schwentinental am Wochenende ins Unterallgäu transportiert. Logistisch unterstützt wird die KVB beim vorübergehenden Betrieb der provisorischen Bereitschaftspraxis durch die Marktgemeinde Babenhausen und die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte in Babenhausen. Die Verantwortung und die Kosten des Einsatzes trägt die KVB.