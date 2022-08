Babenhausen

vor 18 Min.

Hilfe für Kinder in Uganda: Reinhold Reinöhl ist jetzt Ehrenvorstand

Lokal Reinhold Reinöhl tritt aus gesundheitlichen Gründen kürzer und gibt sein Amt als Vorsitzender ab. An der Spitze des Unterallgäuer Vereins übernimmt Daniel Ehrmann.

Von Stephan Schöttl

Viele Jahre war er das Gesicht des Vereins Hilfe für Kinder in Uganda. Reinhold Reinöhl hat Spenden gesammelt und für die gute Sache geworben. Weit über die Grenzen der Region hinaus. Jetzt tritt er aus gesundheitlichen Gründen kürzer. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins hat er seinen Führungsposten auf eigenen Wunsch hin abgegeben. Dass ihn seine Kollegen aus dem Gremium im Gegenzug für sein Lebenswerk, den ärmsten Kindern in Uganda zu helfen, zum Ehrenvorstand machten, rührte ihn zu Tränen. Seine repräsentativen Aufgaben will Reinöhl weiter wahrnehmen. Als sein Nachfolger an der Vereinsspitze fungiert aber künftig der Babenhauser Geschäftsmann Daniel Ehrmann.

