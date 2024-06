Hochwasser in Babenhausen: Habeck und Söder sprechen Betroffenen Mut zu

Der Vizekanzler und Bayerns Ministerpräsident schauen sich das Ausmaß der Katastrophe in Babenhausen an. Menschen dort hoffen auf schnelle Unterstützung.

Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange, als der prominente Besuch am Sonntag in Babenhausen eintrifft. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) wollen sich ein Bild von der Lage nach den heftigen Überschwemmungen machen. Sie unterhalten sich mit Betroffenen, sprechen ihnen Mut zu, klopfen auf Schultern. "Hier in der Ortschaft ist der Schaden sehr groß", stellt Söder fest und zeigt sich beeindruckt davon, dass so viele Menschen mit anpacken, um den unteren Markt wieder auf Vordermann zu bringen.

Hüfthoch stand dort am Samstag das Wasser, in viele Häuser und Geschäfte drang das Hochwasser ein. Nun werden kaputte Möbelstücke und Unrat beseitigt, für die Entsorgung steht ein großer Container bereit. Die Betroffenen machen im Beisein der beiden hochrangigen Politiker deutlich, dass sie auf schnelle und unkomplizierte Hilfe hoffen. Begleitet werden Habeck und Söder an dem Nachmittag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dem CSU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek und Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien (Grüne). Landrat Alex Eder, Bürgermeister Otto Göppel und der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard aus Weißenhorn sind ebenfalls in der großen Gruppe mit dabei.

Söder fordert in Babenhausen eine Pflichtversicherung für Elementarschäden

Vor Fernsehkameras und Mikrofonen spricht sich Söder für eine Pflichtversicherung für Elementarschäden aus. Es sei wichtig, eine solche zu haben, betont er. Denn es werde eher immer mehr solche Katastrophen geben. Und er kündigt an, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag nach Bayern kommen werde. Habeck rät den Betroffenen, zunächst abzuklären, ob ihre Versicherung die aktuellen Schäden bezahlt. "Ich hoffe, dass die Versicherungen sich nicht als zu knauserig erweisen“, fügt er hinzu. Außerdem verweist er auf Hilfsprogramme der Bundesländer. Konkrete Zusagen machen die beiden Politiker jedoch nicht.

Rino Bernardi, Inhaber des Eiscafé by Rino, führt die beiden in sein Geschäft und zeigt ihnen den beschädigten Boden. "Wir sind geboren, um zu arbeiten", sagt er mit Tränen in den Augen. "Wir werden wieder weitermachen." Die Worte von Söder und Habeck stimmen ihn zuversichtlich, dass er auch sein Betrieb notwendige Unterstützung bekommt.

17 Bilder Immense Hochwasser-Schäden in Babenhausen: Die Fotos vom großen Aufräumen Foto: Claudia Bader

Im Geschäft gegenüber erzählt Inhaberin Anne Walcher Habeck: Sie habe seit heute früh um 5 Uhr geackert, ganz viele Freunde hätten geholfen. In ihrem Laden, in dem sie unter anderem Tees, Düfte und Naturkosmetik verkauft, hat das Hochwasser Teile der Regale weggerissen.

Claudia Roth, die in Babenhausen aufgewachsen ist, sagt, es sei eine wirkliche Katastrophe, eine Tragödie für Menschen, die so viel verloren haben. Viele seien nun in einem Schockzustand und fragten sich, wie es weitergehe und wie man zum Beispiel auf die Schnelle eine Pumpe bekommen, um das Wasser aus dem Keller zu beseitigen. Angesichts der heftigen Überschwemmungen kann man nach Ansicht von Roth die Klimakrise nicht mehr leugnen: "Die Einschläge kommen näher und sie werden heftiger."

Markus Söder und Robert Habeck schauten sich in Babenhausen unter anderem die Schäden in Eiscafé by Rino an. Foto: Alexander Kaya

Habeck bleibt noch etwas länger in Babenhausen als Söder

Im Gespräch mit unserer Redaktion skizziert der Vizekanzler das mehrstufige System, mit dem nach solchen Katastrophen Solidarität gezeigt werde. Erst müssen die Betroffenen demnach klären, was ihre Versicherung übernimmt. Dann gebe es ein Hilfsprogramm, das alle Bundesländer, auch Bayern, aufgesetzt haben, um Unterstützung zu leisten. Als drittes komme die Gemeinschaft der Länder und übernehme einen Teil der Kosten. Allerdings sei die Frage der Auszahlung für viele Betroffene ein Ärgernis. "Im Ahrtal haben viele noch kein Geld bekommen", sagt Habeck und fordert wie Söder, dass die Unterstützung schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden müsse.

Nach knapp einer Stunde reist Söder wieder ab, Habeck bleibt noch etwas länger. Bürgermeister Otto Göppel (CSU) zeigt sich erfreut über das Interesse der beiden Politiker. "Es zeigt, dass angekommen ist, dass Babenhausen eine besonders schwere Überschwemmung gehabt hat", sagt der Rathauschef. "Wir hoffen natürlich, dass sich der Besuch bei der Schadensregulierung und bei Zuschüssen positiv bemerkbar macht."

Ganz unkomplizierte und praktische Hilfe leistet währenddessen an dem Tag die Familie Burger aus Weinried, die an einem Wurststand hungrige Menschen kostenlos mit einem Imbiss versorgt. „Die komplette Familie arbeitet heute umsonst“, sagt Peter Burger. "So können wir einen Teil beitragen."