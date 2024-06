Hochwasser in Babenhausen: Lage entspannt sich allmählich

Über Stunden war die Hochwasser-Situation in Babenhausen dramatisch. Am Sonntag sind wieder Straßen frei, doch noch immer werden Menschen in der "Jubi" betreut.

Nachdem am Samstag große Teile von Babenhausen überflutet wurden, entspannt sich die Lage in der Unterallgäuer Marktgemeinde am Sonntag allmählich. Das Landratsamt Unterallgäu teilt am Morgen mit, dass die innerörtliche B300 wasserfrei sei. Auch andere Straßen seien wieder befahrbar. Jedoch stehen noch immer teilweise Wohngebiete unter Wasser. Betroffen ist vor allem der "untere Markt", der - wie der Name schon sagt - tiefer liegt als andere Bereiche im Ort. Straßensperren gibt es noch, die beachtet werden müssen, um sich selbst nicht zu gefährden und um die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

In Babenhausen wurden zahlreiche Straßen überflutet. Auch am Sonntag sind noch Bereiche gesperrt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Am Samstag mussten zahlreiche Menschen in Babenhausen und im Ortsteil Klosterbeuren ihre Häuser verlassen. Manche wurden per Hubschrauber oder in Booten gerettet. Laut Landratsamt wurden insgesamt rund 140 Einwohnerinnen und Einwohner in Sicherheit gebracht. Verletzte gab es offenbar keine.

Die von der Evakuierung Betroffenen kamen in Notunterkünften unter. Die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte im "oberen Markt" stellte rund 100 Betten zur Verfügung, sowohl für die Bürgerschaft, als auch für die Einsatzkräfte von den verschiedenen Organisationen, die nach kräftezehrenden Stunden eine Verschnaufpause benötigten. Dem Landratsamt zufolge werden aktuell noch 23 Menschen in der "Jubi" betreut und 36 im Schulzentrum versorgt.

Das enorme Ausmaß der Schäden durch das Hochwasser in Babenhausen lässt sich derweil nur erahnen. Der Bürgermeister nennt sie "gewaltig". Allein schon im Bereich "Auf der Wies" und an der Stadtgasse befinden sich zahlreiche Geschäfte, die betroffen sind - Bio-Supermarkt, Café, Metzgerei, Eisdiele, Apotheke, um nur einige zu nennen. An der Promenade direkt an der Günz wurde vor noch nicht allzu langer Zeit eine neue Gemeinschaftspraxis eröffnet, ein paar Schritte entfernt ein neues Gesundheitszentrum. Dort war oder ist immer noch Land unter, Autos versanken bis zur Motorhaube im braunen Wasser.

