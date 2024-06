In Klosterbeuren entsteht demnächst eine kleine Tiny-Haus-Siedlung

Das geplante Baugebiet in Klosterbeuren verzögert sich, dafür werden fünf Tiny-Häuser genehmigt. Das private Vorhaben wird als Wohnanlage gewertet.

Fünf Tiny-Häuser sollen demnächst in Klosterbeuren errichtet werden. Dem entsprechenden Bauantrag stimmte der Marktgemeinderat Babenhausen bei seiner jüngsten Sitzung zu. Weniger gute Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang hingegen für zukünftige Bauherren im Ortsteil. Auf Nachfrage von Walter Kalischek bestätigte Bürgermeister Otto Göppel, dass sich die Planungen für das Baugebiet in Klosterbeuren weiter verzögern - weil die Mühlen der Bürokratie langsam mahlen.

Die fünf Tiny-Häuser sind in der Kirchstraße vorgesehen. Für das betreffende Grundstück gab es bereits im vergangenen Jahr eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten. Nun sind vier Gebäude mit einer Wohnfläche von jeweils unter 60 Quadratmetern und ein Gebäude mit über 60 Quadratmetern geplant. Zudem sind sechs Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen. Nach Ansicht der Verwaltung kann das Vorhaben als gemeinsame Wohneinheit gewertet werden. Das Gremium fordert aber auch die Ausweisung eines ausreichend großen Kinderspielplatzes. (scö)