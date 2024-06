Babenhausen

16:50 Uhr

Jetzt geht es ans Aufräumen: Wie Babenhauser den Sonntag erlebten

Plus Die Wassermassen weichen, die Menschen in Babenhausen kehren in ihre Häuser zurück - und stehen vor einem Berg an Arbeit und Sorgen. Ein Ortsbesuch.

Von Claudia Bader

„Kann man hier etwas helfen?“ - Diese Frage hörte man am Sonntag in vielen Babenhauser Straßen. Die Besitzer, Mieter und Pächter von Häusern und Geschäften nahmen die spontane Hilfsbereitschaft dankend an. Nachdem die Überschwemmungen vom Samstag vielerorts Spuren der Verwüstung hinterlassen hatten, konnten sie jede helfende Hand gebrauchen. Zahlreiche Freiwillige aus dem Fuggermarkt sowie umliegenden Orten zeigten Solidarität und packten beim Aufräumen, Wischen und Putzen sowie vielen anderen notwendigen Arbeiten kräftig mit an.

Bereits in den frühen Morgenstunden hsbrn die Aufräumarbeiten begonnen. Aus einigen Läden und Geschäften "auf der Wies" muss Wasser herausgepumpt und Schlamm beseitigt werden. Vielerorts stehen auf den Gehsteigen beschädigte Regale, Schränke und Stühle oder auch kaputte Verkaufsartikel. Anstatt sich wie jeden Sonntag zum Gottesdienst zu versammeln, schaffen Mitglieder der Friedenskirche Schlamm und Schmutz aus ihren Räumen und dem überfluteten Keller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen