Auto und Traktor stoßen zusammen: 77-jähriger Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Auf der Staatsstraße 2017 zwischen Babenhausen und Kirchhaslach ist es am frühen Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem größeren Traktor mit Anhänger gekommen. Der Traktor war in Richtung Kirchhaslach unterwegs. Der Pkw fuhr in entgegengesetzter Richtung nach Babenhausen. Ungefähr auf halber Strecke kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

Der 77 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste von Kräften der Feuerwehr Babenhausen mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktor wurde bei dem Unfall so gut wie nicht beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Eine Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.