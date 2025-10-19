Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Babenhausen/Kirchhaslach: Auto und Traktor stoßen zusammen: 77-jähriger Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Babenhausen/Kirchhaslach

Auto und Traktor stoßen zusammen: 77-jähriger Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kommt es am Sonntagnachmittag zum Unfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Ein 77-Jähriger wird leicht verletzt.
Von Wilhelm Schmid
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Kirchhaslach und Babenhausen kam es zu einem Unfall.
    Zwischen Kirchhaslach und Babenhausen kam es zu einem Unfall. Foto: Wilhelm Schmid

    Auf der Staatsstraße 2017 zwischen Babenhausen und Kirchhaslach ist es am frühen Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem größeren Traktor mit Anhänger gekommen. Der Traktor war in Richtung Kirchhaslach unterwegs. Der Pkw fuhr in entgegengesetzter Richtung nach Babenhausen. Ungefähr auf halber Strecke kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

    Der 77 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste von Kräften der Feuerwehr Babenhausen mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktor wurde bei dem Unfall so gut wie nicht beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Eine Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt.

    Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden