Großeinsatz nach Autounfall bei Babenhausen

Auf der Straße nach Kirchhaslach stoßen zwei Autos zusammen, eine Frau hatte die Vorfahrt missachtet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rücken an.

Zwei leicht verletzte Personen und zwei total beschädigte Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag kurz vor 9.30 Uhr auf der Kirchhaslacher Straße in Babenhausen ereignet hat: Etwa hundert Meter nach dem Ortsausgang von Babenhausen in Richtung Kirchhaslach kam es an der Kreuzung der Staatsstraße 2017 mit einem von der Aspenstraße her kommenden Feldweg zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Unfall zwischen Babenhausen und Kirchhaslach

Offensichtlich war die Vorfahrt missachtet worden. Beide Autos schleuderten in eine angrenzende Wiese. Dabei wurde eines davon gleich auf beiden Seiten schwerbeschädigt, weil es sich durch den ersten Aufprall gedreht hatte. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Notarzt mit Rettungsdienst versorgt. Eine der Frauen wurde in eine Klinik eingeliefert, die andere wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die Höhe des Sachschadens dürfte sich im unteren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Die Feuerwehr Babenhausen war zunächst mit der Meldung "Person eingeklemmt" alarmiert worden und rückte deshalb mit starken Kräften aus. Die Einsatzkräfte konnten sich dann aber auf die Absicherung der Unfallstelle für die Arbeiten von Rettungsdienst und Polizei beschränken.