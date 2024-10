Regionalwerk ist „große Chance, an der Energiewende mitzuwirken“

Der Markt Babenhausen und die Gemeinde Kirchhaslach beteiligen sich an der Gründung des Regionalwerks Unterallgäu GmbH. Diesen Beschluss hat der Babenhauser Marktrat bei seiner Sitzung gegen eine Stimme gefasst, in Kirchhaslach fiel die Entscheidung einstimmig aus. Das eingebrachte Gründungskapital legten die Rätinnen und Räte jeweils auf eine Höhe von bis zu 100.000 Euro fest. In Kirchhaslach ist die Überzeugung groß, in Babenhausen gibt es nur wenig Zweifel.

