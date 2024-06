Hochwasser: Menschen kommen nach Evakuierung in der "Jubi" unter

Das Hochwasser hat Babenhausen und den Ortsteil Klosterbeuren heftig erwischt. Viele Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Der Bürgermeister schildert die Lage.

Das Hochwasser hat Babenhausen und den Ortsteil Klosterbeuren schlimm erwischt. "Die Schäden sind gewaltig", sagt Bürgermeister Otto Göppel am Samstagnachmittag.

In der zentralen Stadtgasse im "unteren Markt" stand das Wasser zum Zeitpunkt des Gesprächs bis auf Höhe der Bäckerei Häussler. Augenzeugen zufolge stehen Autos bis zur Motorhaube im Wasser. "Der Kindergarten Sternschnuppe am Lindenberg, das Feuerwehrhaus, der Bauhof sind abgesoffen", berichtet Göppel. Stark betroffen sei auch die neue Gemeinschaftspraxis an der Promenade und der Neubau von Prophysio. In viele Wohnhäuser drang Wasser ein, Keller liefen voll.

26 Bilder Überflutete Straßen, Rettung per Boot: Das Hochwasser im Raum Babenhausen in Bildern Foto: Claudia Bader

Am Samstagnachmittag wurden noch immer einzelne Straßenzüge evakuiert, vereinzelt sogar aus der Luft. Im Ortsteil Klosterbeuren sei es ebenfalls "heftig", dort wurden Menschen per Boot aus ihren Häusern geholt. Wer nicht mehr in seine eigenen vier Wände zurück kann, der kommt vorerst in der Babenhauser Jugendbildungsstätte im "oberen Markt" unter, wo um die 100 Betten zur Verfügung stehen. Notfalls werde auch das Schulzentrum genutzt, sollte es in der "Jubi" eng werden, so Göppel. Er hofft nun, dass der Regen nachlässt und sich die Situation zumindest etwas entspannt.

Zu allem Überfluss ist in Babenhausen zeitweise das Handynetz ausgefallen. Das Landratsamt Unterallgäu, das nachmittags wie andere Landkreise zuvor den Katastrophenfall für den Landkreis Unterallgäu ausgerufen hat, appellierte: "Wer Hilfe braucht und keinen Notruf absetzen kann, soll ein weißes Laken oder Tuch zum Fenster heraushängen oder - wenn möglich - sich am Fenster bemerkbar machen, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen."

Notfalls wird das Schulzentrum Babenhausen noch geöffnet

Große Solidarität herrscht in verschiedenen Gruppen in den sozialen Netzwerken. Menschen bieten sich gegenseitig Hilfe an - von Schlafplätzen, wenn jemand sein Haus verlassen musste, bis zum Herd, um Wasser abzukochen. Auch Dank an die Einsatzkräfte, die seit vielen Stunden ihr Bestes geben, wird zum Ausdruck gebracht.