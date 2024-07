Nach Brand: Wann kann das Rössle in Babenhausen wieder genutzt werden?

Im Schaukasten neben der massiven Eingangstür sollte eigentlich längst wieder eine Speisekarte hängen. Doch er ist leer. In der Gaststube des „Rössle“ in Babenhausen stehen die Stühle noch verkehrt herum auf den Tischen, der Herd bleibt weiterhin kalt. Das Gebäude an der Schrannenstraße ist verwaist, seit im Januar ein Brand im Keller ausgebrochen ist. Die Schäden zu beseitigen, dauert länger als gedacht. Der neue Pächter der Gaststätte im Erdgeschoss kann noch nicht loslegen. Wie lange müssen er und die anderen Nutzer der gemeindeeigenen Immobilie sich noch gedulden?

