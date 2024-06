Babenhausen

Nach der Flut in Babenhausen: Ängste im Kopf und freiwillige Helfer überall

Plus In Babenhausen werden die Hochwasser-Schäden sichtbar. Zwischen Günz und Mühlbach wird aufgeräumt. Erste Betriebe öffnen wieder, andere bangen um die Zukunft.

Von Sebastian Mayr

Das Café Rosa in Babenhausen ist leer, die Möbel lagern in einer Halle. Auch den Keller hat Betreiberin Alex Trost mit Helferinnen und Helfern ausgeräumt. Jetzt steht sie mit fünf anderen Frauen auf der anderen Straßenseite. Schürzen, Regenjacken, Regenhosen, Stirnlampen. Gemeinsam räumen sie nach dem verheerenden Hochwasser Keller in der Nachbarschaft leer, bauen Regale ab, schleppen Gefriertruhen und Waschmaschinen nach oben. Was alles zerstört ist, wird auch beim Aufräumen noch nicht vollends klar. Trocknen die Möbel, kann man sie abschleifen? Was ist mit elektrischen Geräten? Am Sonntagabend, erzählt Alex Trost, sei der Tag noch einmal in ihrem Kopf abgelaufen, wie in einem Film. Am Montagvormittag scherzt sie mit den anderen Frauen. "Jetzt arbeitet man", sagt Trost. Am Abend, ist sie sicher, kommen die Erlebnisse wieder hoch.

Am Samstagvormittag war das Café in der Straße Auf der Wies noch geöffnet, dann stieg das Wasser. Es hat schmutzig-braune Spuren hinterlassen, nicht nur im Café Rosa. Zwischen Günz und Mühlbach sind die Böden dreckig, vor manchen Eingängen und Kellerschächten liegen noch die Sandsäcke. Im Eiscafé By Rino ist die Tür mit Klebeband abgedichtet, die frisch renovierte Eisdiele ist dennoch schwer mitgenommen. Der Boden soll erst im Winter getauscht werden. Jetzt, nach diesen Schäden, noch aufs Sommergeschäft zu verzichten, ist unvorstellbar. Hinten am Haus führen Schläuche aus dem Keller in den Hof. Im Gebäude ist es so nass, dass nach dem Pumpen neues Wasser nachläuft.

