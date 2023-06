Notgruppe überbrückt Zeit bis zur Eröffnung der Kita am Schloss

Die neue Kindertagesstätte in Babenhausen kann erst im Februar 2024 eröffnet werden. Deshalb schafft der Markt eine Übergangslösung für die Kinderbetreuung.

Der Bau der Kita am Schloss in Babenhausen ist zügig vorangegangen. Aufgrund der Komplexität des Gebäudes verzögert sich der Einzug aber trotzdem. Die neue Kindertagesstätte kann erst im Februar 2024 eröffnet werden. Aber der Markt Babenhausen hat vorgesorgt: Um die Zeit zu überbrücken, werden im Obergeschoss des Gebäudes an der Krumbacher Straße 13 Räumlichkeiten zu einer Notgruppe umgebaut. Den entsprechenden Bauantrag haben die Mitglieder des Marktrats in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

Bürgermeister Göppel: Gruppen sind voll belegt und Personal ist vorhanden

Geplant seien zwei Gruppenräume für den Kindergarten, Nebenräume, ein Abstellraum und Sanitäranlagen sowie ein Gruppenraum für die Kinderkrippe, ein Wickelraum, ein Schlafraum und eine Küche, informierte Bürgermeister Otto Göppel. Auch die für den Betrieb der Notgruppe erforderlichen zwei Stellplätze gibt es an der Überbrückungs-Kita. „Inzwischen sind die Gruppen voll belegt und auch das Personal vorhanden“, sagte der Rathauschef. Auf Nachfrage bezifferte er die für den Umbau anfallenden Kosten samt der von September 2023 bis Februar 2024 anfallende Miete auf bis zu 40.000 Euro.