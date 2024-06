Polizei will Diebstähle nach Hochwasser konsequent verfolgen

Nach mehreren Platzverweisen in Babenhausen veröffentlicht die Polizei den Hinweis, das abgestellte Gegenstände am Straßenrand nicht herrenlos sind.

Das Hochwasser in Babenhausen zeigt seine Nachwirkungen, die Anwohnerinnen und Anwohner müssen teilweise ihr Hab und Gut an den Straßenrand stellen. Dabei handelt es sich entweder um Sperrmüll oder die Gegenstände werden zum Trocknen dort abgestellt. Das lockt offenbar auch Sammlerinnen und Sammler an, die allerdings nichts mitnehmen dürfen. Denn in diesem Zusammenhang weist die Polizei Memmingen eindringlich darauf hin, dass die abgestellten Gegenstände nicht herrenlos sind und entweder den Flutopfern oder dem Abfallentsorger gehören. "Somit ist es untersagt, die Gegenstände mitzunehmen, weil dies den Straftatbestand eines Diebstahls erfüllen würde", teilt die Polizei mit. Am Montag und Dienstag mussten Beamte bereits mehrere Platzverweise gegen Sammler aussprechen. "Die Polizei kontrolliert verstärkt die betroffenen Gebiete und bringt jeden Verstoß konsequent zur Anzeige", heißt es in der Mitteilung. (AZ)