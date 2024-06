Babenhausen

Rauch im Haus: Babenhauser Feuerwehr rückt aus

Von Wilhelm Schmid

Weil in einem Haus ein Ofen stark zu qualmen begonnen hatte, rückte die Feuerwehr am Freitag in Babenhausen aus.

Die Babenhauser Feuerwehr ist am Freitagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Wohnhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße gerufen worden. Laut Alarm war eine "starke Rauchentwicklung im Haus mit Person in Gefahr" gemeldet worden. Beim Eintreffen des Löschzuges stellte sich heraus, dass ein Ofen im Obergeschoss so stark zu qualmen begonnen hatte, dass sich der Rauch im Haus ausbreitete. Deshalb wurde der Qualm mithilfe eines Hochdrucklüfters aus dem Haus geblasen, sodass der Schaden soweit wie möglich in Grenzen gehalten werden konnte. Die Bewohner haben nun noch eine zweite Schadensstelle im Haus: Denn durch die Überschwemmungen stand auch das Wasser der nahe gelegenen Günz im Keller.

