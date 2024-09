Startseite Icon Pfeil nach unten Illertissen Icon Pfeil nach unten Babenhausen rockt: Benefiz-Festival für Flutopfer-Hilfe

Das Babenhauser Reitstadion war am Wochenende eine Open-Air-Arena. Anstatt wie gewohnt Pferde und Reiter kamen Besucherinnen und Besucher aller Altersstufen auf das Gelände des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins. Nicht etwa, um wie gewohnt Pferdesport zu sehen, sondern um ein breites musikalisches Spektrum von Bands aus der näheren und weiteren Umgebung zu genießen. Und um sich solidarisch mit den Betroffenen der Überschwemmungen am ersten Juniwochenende zu zeigen. Der Erlös des dreitägigen Festivals „Benefiz Beats Babenhausen“ kommt den Hochwasser-Opfern zugute.

Mit rund 1.300 Gästen ist die von DJs des deutschlandweit sendenden „Ballermannradio“ moderierte Party zum Auftakt auf große Resonanz gestoßen, freut sich Klaus Götsch. Als Inhaber des Film- und Tonstudios G-Punkt in Babenhausen hat er viele Kontakte zu Musikern und zu Menschen, die in der Eventplanung tätig sind. Das von ihm organisierte Festival hat er gemeinsam mit rund 250 Helferinnen und Helfern gestemmt. „Ich bin sehr zufrieden, dass nicht nur Mitglieder der Babenhauser Vereine, sondern auch viele Privatleute so toll mitgeholfen haben“, sagt er.

Wahrscheinlich aufgrund der kühlen Temperaturen traf das Publikum am Samstagnachmittag zunächst nur zögerlich ein. Die „Country Boys“ und das „Ulmer-City-Swingtett“ sowie die aus Mannheim angereiste Rock-‚n‘-Roll-Rockabilly-Pop-Band „The Flames“ mussten sich mit zwar wenigen, aber sehr begeisterungsfähigen Zuhörerinnen und Zuhörern zufriedengeben. Der aus dem Jahr 2006 stammende Hit „Everytime“ wurde lautstark mitgesungen. Die in Begleitung zahlreicher Fans gekommene heimische Band „Slipped Disc“ traf mit ihrem Repertoire voll den Geschmack des Publikums und sorgte für eine super Stimmung.

Nach und nach trafen immer mehr Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände ein. „Wenn in Babenhausen solche tollen Bands auftreten, muss man unbedingt dabei sein“, sagte ein junger Mann, der mit seiner Clique direkt vor der Bühne stand. Auch ein Ehepaar aus Niederrieden wollte an diesem Abend nicht nur Musik genießen, sondern nach eigenen Worten auch Gutes tun. „Wir sind nicht nur hier, um Spaß zu haben, sondern auch, um uns mit den Hochwasser-Opfern solidarisch zu zeigen“, erklärten zwei Freundinnen aus Markt Rettenbach. „Wir wollen vor allem die Menschen unterstützen, denen die Flut alles genommen hat“, sagte eine Seniorin auch im Namen ihrer beiden Freundinnen. Aus diesem Grund hatten die Frauen ihr Abendessen aufs Festival-Gelände verlegt, wo eine Auswahl an leckeren Speisen und Getränken angeboten wurde.

Mit zunehmender Dunkelheit nahm die Zahl der Besucherinnen und Besucher trotz kühler Temperaturen langsam ein wenig zu. „Live-Auftritte von bekannten und berühmten Bands kann man in unserer Region nicht jeden Tag erleben“, sagte eine junge Frau. Sie meinte damit auch die „Groundlift-Band“ aus Inning am Ammersee, die Cover-Musik der letzten 70 Jahre von der Bühne tönen ließ, sowie die aus dem Odenwald angereiste Power-Metal-Band „Tyrant.“ Nach dem Auftritt der Coverband „Schreyner“ mit Drummer Hermann Rarebell holte die auch als „König der Spielleute“ bekannte Gruppe „Corvus Corax“ die Mittelalterszene akustisch und optisch nach Babenhausen. Für den Ausklang sorgte schon nach Mitternacht mit Maximilian Jäger ein Sänger und Songwriter aus der Region.