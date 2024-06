Babenhausen

vor 33 Min.

Rund um Engishausen brauchen Autofahrer gerade sehr viel Geduld

Plus Das Hochwasser hat Brücken zerstört, in der Ortsdurchfahrt werden Leitungen und Kanäle erneuert. Engishausen ist derzeit nur über Umwege zu erreichen.

Von Stephan Schöttl

Wer derzeit von Babenhausen in Richtung Lauben oder zur Anschlussstelle der A96 bei Ungerhausen fahren will, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Denn seit Mitte der Woche ist die Ortsdurchfahrt des Egger Ortsteils Engishausen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Staatsstraße 2020, die wohl noch bis Ende des Jahres Anwohnerinnen und Anwohner, Autofahrerinnen und Autofahrer auf eine Geduldsprobe stellen.

Die Vollsperrung ist Sanierungsmaßnahmen geschuldet. Regenwasserkanäle und Trinkwasserleitungen werden erneuert, begonnen haben die Arbeiten am nördlichen Ortseingang. Linien- und Schulbusse verkehren trotzdem wie gehabt, der Zustieg bleibt an gewohnter Stelle erhalten. Momentan kommt es zu erhöhtem Lkw-Verkehr, da der Aushub nicht sofort abgefahren werden darf. Er muss auf der ehemaligen Bauschuttdeponie zwischengelagert und auf Schadstoffe untersucht werden. Laut Gemeinde bleibt die Ortsdurchfahrt voraussichtlich bis Mitte Dezember gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist großräumig, führt von Norden und Süden aus jeweils über Inneberg und Oberschönegg. Die Ausschilderung der Alternativroute soll in den kommenden Tagen noch einmal nachgebessert werden. Aus dem Staatlichen Bauamt in Kempten heißt es, man habe sich für eine Ampelschaltung und gegen eine Vollsperrung eingesetzt. Die sei jedoch aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit nicht möglich gewesen.

