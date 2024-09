Schwäbisches Jugendsinfonieorchester gastiert in Babenhausen

Musikfreundinnen und Musikfreunde aus Babenhausen und Umgebung dürfen sich auf ein hochkarätiges Klangerlebnis freuen. Denn die Mitglieder des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters (sjso) erarbeiten derzeit in der Jugendbildungsstätte für ihre traditionellen Herbstkonzerte ein anspruchsvolles Programm. Dieses werden die talentierten und motivierten jungen Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Carolin Nordmeyer am Freitag, 13. September, quasi als öffentliche Generalprobe für Konzerte in Günzburg und Augsburg in der Aula des Babenhauser Schulzentrums präsentieren. Beginn ist um 19 Uhr.

Das im Jahr 1959 vom Augsburger Musikpädagogen Richard Maier im bescheidenen Rahmen eines Lehrgangs gegründete Schwäbische Jugendsinfonieorchester ist heute das musikpädagogische Exzellenz-Projekt des Bezirks Schwaben. Im Laufe der zurückliegenden 65 Jahre ist der große sinfonische Klangkörper nicht nur mit Blick auf das Alter seiner Mitglieder jung geblieben und hat sich zu einem der herausragenden Jugendorchester in ganz Süddeutschland entwickelt. Es bietet Jugendlichen die Chance, sich mit den großen Werken der Musik auseinanderzusetzen, die sowohl spieltechnisch als auch kognitiv eine besondere Herausforderung darstellen.

Schwäbisches Jugendsinfonieorchester spielt in Jubi Babenhausen

Eine Mitgliedschaft im Schwäbischen Jugendsinfonieorchester ist nur nach erfolgreichem Probespiel möglich. Von der Gründung des sjso bis heute haben mehr als 5000 Jugendliche aus Schwaben und darüber hinaus in einer Vielzahl von Konzerten die unterschiedlichsten Werke des abendländischen Konzertrepertoires gespielt. Viele ehemalige Mitglieder des Orchesters haben die Profilaufbahn eingeschlagen und sitzen heute an den Pulten der bedeutendsten deutschen Orchester von München bis Berlin und Hamburg. Zweimal jährlich trifft sich das Schwäbische Jugendsinfonieorchester zu gemeinsamen Probenwochen. Diese finden seit einigen Jahren in der Babenhauser Jugendbildungsstätte statt. Unter Leitung von Carolin Nordmeyer, die seit 2018 als Chefdirigentin wirkt, sowie mit Unterstützung von Dozentinnen und Dozenten erarbeiten die Jugendlichen ein ausgewähltes Programm. Dieses wird mindestens dreimal einem breiten Publikum vorgestellt.

Mit dem Werk „Dust“ erleben die Herbstkonzerte 2024 eine Uraufführung. Das Stück wurde vom jungen Augsburger Komponisten und Musikförderpreisträger des Bezirks Schwaben, Patrick Schäfer, im Auftrag des sjso-Fördervereins komponiert. Das Orchester setzt dabei die Frage, ob Materie klanglich dargestellt und somit in Musik ausgedrückt werden kann beziehungsweise was die Menschen von heute zukünftigen Generationen hinterlassen, in effektvolle Klänge und Rhythmen um. Außerdem dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer das Concertino für Posaunenquartett und Streicher von Jan Koetsier sowie die Sinfonie Nr. 5 von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky genießen.

Bereits am Donnerstag, 12. September, gestalten Mitglieder des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters ab 19.30 Uhr im Museum für zeitgenössische Kunst Diether Kunerth in Ottobeuren eine Bläserserenade. Nach seinem Konzert in Babenhausen gastiert das Orchester am Samstag, 14. September, im Forum am Hofgarten in Günzburg sowie am Sonntag, 15. September, im Kongress am Park in Augsburg.