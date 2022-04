Babenhausen

vor 21 Min.

Schwerer Unfall: Autofahrer erfasst neunjährigen Buben

Ein Neunjähriger wird in Babenhausen angefahren und muss anschließend mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Gründonnerstag in Babenhausen: Ein Neunjähriger ist auf der Straße von einem vorbeifahrenden Kleinwagen erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Buben in eine Klinik. Wie die Polizei mitteilt, rannte der Neunjährige wohl aus einer Hofeinfahrt auf die Straße. Ein 22-Jähriger, der gerade diese Straße entlangfuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er fuhr das Kind an, welches nach Angaben der Polizei mehrere Knochenbrüche davontrug. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Er fuhr zum Unfallzeitpunkt, kurz vor 15 Uhr, weder zu schnell noch war er alkoholisiert. Der Neunjährige wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst und dem Notarzt erstversorgt. Zur weiteren Behandlung wurde das Kind per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (AZ)

