Seniorin stirbt nach Badeunfall in Babenhausen

Rettungskräfte kämpfen am Baggersee in Babenhausen um das Leben einer Frau. Doch die Reanimationsversuche sind vergeblich.

Ein tragischer Badeunfall hat sich am späten Sonntagnachmittag in Babenhausen ereignet. Dort starb eine Seniorin nach einem Badeunfall am Babenhauser Baggersee. Wasserwacht und Polizei waren vor Ort, die Rettungskräfte hatten außerdem einen Hubschrauber angefordert, der die Frau in ein Krankenhaus bringen sollte. Doch die Reanimationsversuche hatten keinen Erfolg und die Frau starb. Welche Umstände zu dem Badeunfall geführt haben, war am Sonntagabend noch nicht zu erfahren.

Nach Angaben der DLRG sind in diesem Jahr in Deutschland bisher weniger Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen als noch 2022. Alleine in Bayern wurden bis zum 25. Juli insgesamt 30 Badetote gezählt, ein Jahr zuvor gab es in knapp sieben Monaten 44 Opfer zu beklagen. Ein Grund für den Rückgang könnte das eher durchwachsene Wetter zu Beginn der Sommerferien sein. Mit den gesteigerten Temperaturen wachsen auch die Einsatzzahlen der Wasserwachten wieder. (rjk)

