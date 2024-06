Babenhausen

Überflutete Arztpraxis in Babenhausen: Wie geht es jetzt weiter?

In der Gemeinschaftspraxis an der Promenade in Babenhausen stand das Wasser am Wochenende stuhlhoch. Wie geht es nun weiter?

"Wegen Überflutung bleibt die Praxis bis auf Weiteres geschlossen" – Diesen Satz müssen die Menschen aus Babenhausen und der Umgebung lesen, wenn sie auf die Internetseite der Hausärztlich-Internistischen Gemeinschaftspraxis unter Leitung von Simon Müller und Dr. Benedikt Kreuzpointner gehen. Die Praxis an der Promenade, in direkter Nähe zur Günz, ist am Wochenende überschwemmt worden. Laut Bürgermeister stand das Wasser in den Räumen stuhlhoch. Wie geht es nun weiter? Immerhin ist die Gemeinschaftspraxis ein enorm wichtiger Pfeiler in der Gesundheitsversorgung im nördlichen Unterallgäu.

Erst vor ein paar Wochen ist die Bedeutung der Praxis sogar noch einmal größer geworden. Als das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Babenhausen im Frühjahr relativ kurzfristig geschlossen wurde, nahm die Gemeinschaftspraxis von Müller und Kreuzpointner zusätzlich deren Patientinnen und Patienten auf. Das hat das Team aus insgesamt neun Ärztinnen und Ärzten vor eine große Herausforderung gestellt. Glücklicherweise, so hieß es beim MVZ-Aus, praktiziere man mittlerweile in den neuen, modernen Praxisräumen an der Promenade. Sie böten ausreichend Platz für die Aufnahme weiterer Patienten. Jetzt stehen diese Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung.

