Überschwemmter Kindergarten in Babenhausen: Wie geht es weiter?

Im Prinzip ist der Kindergarten Sternschnuppe in Babenhausen wieder zum Rohbau geworden: „Wir müssen entkernen“, hat Markträtin und Architektin Martina Gleich in der letzten Sitzung vor der Sommerpause berichtet. Die Flut hat in der Einrichtung am Lindenberg so große Schäden hinterlassen, dass an eine Betreuung von Kindergarten- und Krippenkindern in den Räumen nicht mehr zu denken ist. Bürgermeister Otto Göppel rechnet auch nicht damit, dass das so schnell wieder möglich sein wird.

Sabrina Karrer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis