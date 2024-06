Unbekannte durchbohren Traktorreifen in einer Scheune in Babenhausen

In einer Scheune in Babenhausen wurden die Reifen eines Traktors sowie ein Radlager beschädigt. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Wochenende ein landwirtschaftliches Fahrzeug in einer Feldscheune in der Memminger Straße in Babenhausen beschädigt. Die Täterinnen oder Täter durchbohrten die Reifen eines Traktors der Marke Fendt, sodass die Luft entwich. Auch ein Radlager der Marke Caterpillar wurde in der Nacht auf Sonntag beschädigt.

Reifen in Babenhausen beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Memmingen bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Wer Angaben zu Täterin, Täter oder zur Tat machen kann, solle sich telefonisch unter 08331/100-0 melden. (AZ)