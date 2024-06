Wie Germano Di Pietro vom Gastarbeiter zum bekannten "Abruzzen-Botschafter" wurde

Germano Di Pietro begann vor 40 Jahren, mit Weinen aus seiner Heimat zu handeln. Er starb kurz nach dem Jubiläum der Vinothek in Babenhausen, die er mit seinem Sohn aufgebaut hat.

Die Geschichte der Vinoteca Di Pietro in Babenhausen begann vor 40 Jahren an einer Haustür. Vor ihr stand ein gut gekleideter Mann mit zwei Koffern in den Händen, in denen jeweils vier, fünf Flaschen Wein waren. Er klingelte und fragte die Bewohner kurzerhand: "Haben Sie Lust, besondere Weine aus einer besonderen Gegend in Italien zu probieren?" Der Mann war Germano Alfredo Di Pietro. Er ging durch Neubaugebiete und bot Weine aus seiner Heimat an, den Abruzzen. Sohn Rocco Di Pietro erzählt, wie es weiterging: "Mein Vater hat bei den Leuten im Wohnzimmer Weinproben gemacht. Das war ein richtiger Run, jeder wollte einen italienischen Abend machen und hat ihn eingeladen." Er sagt das mit traurigem Blick. Denn sein Vater ist vor wenigen Tagen im Alter von 83 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Germano Alfredo Di Pietro kam Anfang der 1960er-Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland. Er verließ die Abruzzen, um bei Wieland in Vöhringen Geld zu verdienen. Von seinen Eltern, den vier Geschwistern und dem Heimatdorf Tollo, ungefähr so groß wie Babenhausen und bekannt für den Weinbau, verabschiedete er sich schweren Herzens. "Mit seinem besten Freund fuhr er im Zug nach Deutschland und kam mit zwei Hosen und zwei Hemden im Gepäck in Vöhringen an", sagt Sohn Rocco. Während er zu Hause den Rufnamen Alfredo trug, wollte er in Deutschland Germano genannt werden, "das fand er irgendwie stilvoller".

Rocco Di Pietro wird die Vinothek in Babenhausen, die er zusammen mit seinem Vater Germano aufgebaut hat, weiterführen. Foto: Sabrina Karrer

Eigentlich hatte Germano Di Pietro vor, nach ein, zwei Jahren zurückzukehren. Doch es sollte anders kommen. Er verliebte sich in eine Deutsche, Roccos Mutter - und blieb. Nach einem Job bei Grundig in Vöhringen wechselte er zum Unternehmen SFB in Babenhausen, wo er viele Jahre eine Vorarbeiterstellung hatte. Di Pietro fasste Fuß im Unterallgäu, bekam drei Kinder mit seiner Frau. "Sein Herz hing aber eigentlich immer an der alten Heimat, bis zum Schluss."

Die Di Pietros wollten ausschließlich Wein aus der Region Abruzzen anbieten

Warum also nicht ein bisschen Italien hierherholen? Während seine Brüder in Tollo die Weinberge im Familienbesitz hegten und pflegten, beschloss er, Weine aus den Abruzzen in Deutschland zu vermarkten. Was ihn motiviert hat: Die Weine, die er von seinen regelmäßigen, auch längeren Reisen nach Hause mitgebracht hatte, kamen bei Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen sehr gut an. Insbesondere in den 80er-Jahren sei der Montepulciano d'Abruzzo, ein Rotwein, hierzulande "der Renner" gewesen, weiß sein Sohn. "Mittlerweile hat der Wein etwas an seinem guten Ruf eingebüßt, weil in den Supermärkten oft minderwertige Qualität angeboten wurde. Es gibt aber nach wie vor sehr gute Produzenten."

Vater und Sohn entschlossen sich 1984, gemeinsam ein Gewerbe anzumelden. Rocco Di Pietro war damals 19 Jahre alt und hatte eben seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann abgeschlossen. "Ich hatte noch nicht die Erfahrung und das Know-How, habe aber das Potenzial gesehen", sagt er. "Es gab noch kein Internet, keine große Konkurrenz in den Supermärkten. Wein war noch nicht allgegenwärtig wie jetzt."

1991 öffnete die Vinothek in Babenhausen - zunächst an der Fürst-Fugger-Straße

Anliegen der beiden war es stets, ausschließlich Weine aus den Abruzzen anzubieten. "Wir wollten das so authentisch wie möglich gestalten. Die Weine stammen von Produzenten, die wir kennen", sagt Rocco Di Pietro. "Wir fühlen uns als Botschafter dieser Region. Durch uns sind auch viele selbst in die Abruzzen gefahren, um sich etwas vor Ort anzusehen." Er zeigt einen dicken Ordner mit Unterlagen. Darunter ist ein Dokument, das der Bürgermeister von Tollo einst ausgestellt hat. Es bescheinigt, dass Germano Alfredo Di Pietro schon selbst als Winzer gearbeitet hat. "Wir sind eine richtige Weinfamilie und nach wie vor in Besitz von eigenen Weinbergen."

1991 öffneten die Di Pietros eine stationäre Weinhandlung an der Fürst-Fugger-Straße in Babenhausen: die Vinoteca Di Pietro. Das Sortiment wuchs. Feinkost kam dazu: Pasta, Olivenöl, Süßigkeiten, Käse, Salami. "Damals gab es auch noch Espressomaschinen bei uns", sagt Rocco Di Pietro. Vater und Sohn waren auf Messen und Ausstellungen präsent, zum Beispiel in Ulm, Memmingen, Augsburg.

Gründer Germano Di Pietro starb kurz nach der Feier zum 40. Jubiläum

2004 zog die Vinothek in die jetzigen Räume am Marktplatz um. Dort sind auch Veranstaltungen möglich. "Man kann Weinproben buchen. Außerdem finden im Jahr drei bis vier Events für die Öffentlichkeit statt, bei denen Winzer zu Besuch sind, die ihre Weine persönlich vorstellen." Seine Frau Kathrin Di Pietro arbeitet auch in der Vinothek mit, bereitet zum Beispiel Fingerfood für die Verkostungen vor. "Mein Vater hat in den letzten vier, fünf Jahren weniger gemacht, war aber bis ins hohe Alter im Laden."

Anfang Mai fand zum Jubiläum noch eine Veranstaltung mit Livemusik und "Pasta-Party" statt. Der Gründer konnte daran schon nicht mehr teilnehmen. Was Sohn Rocco tröstet, ist, dass sein Vater als "unheimlich freundlicher und authentischer" Mann in Erinnerung bleibt - und als Familienmensch. Sein Lebenswerk wolle er fortführen und weiterhin für Weine aus den Abruzzen begeistern statt Trends hinterherzuspringen: "Ich will nicht alles auf den Kopf stellen, im Gegenteil. Seine Italien-Liebe hat er an mich weitergegeben".

Schon seit ein paar Jahren vermarktet die Vinoteca Di Pietro eine eigene, exklusive Weinlinie. Die Etiketten sind mit alten Fotos gestaltet und greifen die Familiengeschichte auf. Auch einen "Don Alfredo" gibt es, bebildert mit einem Schwarz-Weiß-Porträt des jungen Germano Alfredo Di Pietro. Es ist ein kräftiger, typischer, rubinroter Montepulciano - und ein bleibendes Andenken.