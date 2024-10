Wie sich Babenhausen auf kommende Katastrophen vorbereitet

Anstalten, die Bevölkerung für das Thema Hochwasserprävention zu sensibilisieren, wird man in Babenhausen vorerst nicht machen müssen. „Die Leute kämpfen immer noch mit den Schäden“, sagt Bürgermeister Otto Göppel im Gespräch mit unserer Redaktion. „Denen braucht man das nicht ins Bewusstsein zu bringen.“ Welche Vorkehrungen die Gemeinde jetzt aber treffen müsste, um sich für das nächste Hochwasser oder etwa einen „Blackout“ zu rüsten, darüber referierte bei der jüngsten Bürgermeister-Dienstbesprechung in Oberschönegg unter anderem Armin Ostermeier vom Fachbereich „Einsatz, Katastrophenschutz, Zivilschutz“ des Kreisfeuerwehrverbandes Unterallgäu. Das ist der aktuelle Stand in Babenhausen.

