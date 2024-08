Wieder Diebstahl von Leergut in Babenhausen

Wieder ist Leergut in Babenhausen gestohlen worden. Laut Polizei entwendeten am Wochenende, zwischen Samstag und Montag, bislang Unbekannte mehr als 20 Kisten mit leeren Flaschen. Sie gehören einem Markt an der Bahnhofstraße und befanden sich auf einem umzäunten Lagerplatz im Freien. Die Polizei nimmt Hinweise unter den Rufnummern 08331/1000 und 08333/2280 entgegen. Zu einem ähnlichen Fall kam es bereits Ende Juli. (AZ)

