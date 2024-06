Babenhausen

12:56 Uhr

Wohlfühlwochende und willkommene Abwechslung beim Picknick-Open-Air

Während in der Pausehalle des Schulzentrums Livemusik von fünf Bands geboten war, konnten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher draußen gesellige Stunden genießen.

Plus Das aufs Areal des Babenhauser Schulzentrums verlegte Festival bietet fünf Konzerte und viel Begleitprogramm für alle Generationen. Das sagen Gäste darüber.

Von Claudia Bader

Welch ein Glück, dass es in Babenhausen das Schulzentrum gibt. Mit seiner geräumigen Pausenhalle, teilweise überdachten Innenhöfen und Fluren sowie dem weitläufigen Sportgelände ist es der ideale Ort für Veranstaltungen, die nicht ganz im Freien stattfinden können. Wie das vom Markt Babenhausen und dem Verein Touristik Fuggermarkt eigentlich am Espachplatz geplante Picknick-Open-Air. Die zahlreichen kleinen und großen Besucherinnen und Besucher konnten drinnen Livemusik von fünf Bands sowie draußen kulinarische Schmankerl und gesellige Stunden genießen.

Los ging es bereits am Freitagabend mit einem Dämmerschoppen, den der Musikverein Babenhausen mit flotten Weisen gestaltete. Das EM-Eröffnungsspiel wurde in die Halle sowie nach draußen übertragen. Bei rund 1000 Besucherinnen und Besuchern herrschte auch anschließend eine super Stimmung. Am Samstag gestalteten die Unterallgäuer Biergarta Mukke den Frühschoppen mit böhmisch-mährischer Blasmusik. Vor allem für Familien mit Kindern bildeten die im Innenhof angebotenen Spiele einen Anziehungspunkt sowie für kleine und große Fußballfans das Torwandschießen auf dem Sportgelände.

