Wunderbarer Ausflug ins schöne Altmühltal

Die VdK Ortsgruppe Babenhausen unternahm kürzlich eine Ausfahrt im vollbesetzten Reisebus ins schöne Altmühltal. Begleitete sie auf der Anfahrt nach Riedenburg mit Zwischenstopp am Bauernmarkt in Dasing noch einige Regenschauer, so strahlte bei der Flugvorführung im Jagdfalkenhof Rosenburg die Sonne vom Himmel. Während die verschiedenen Adler, Eulen, Falken und andere Greifvögel immer wieder im Tiefflug über die Köpfe der zahlreich anwesenden Gäste glitten, erzählte ein Falkner Interessantes zur Aufzucht und Hege der Vögel. Beim anschließenden üppigen Mittagessen im Restaurant des Landhotel Schneider in Buch öffnete der Himmel noch einmal seine Schleusen und sorgte so für angenehme Abkühlung.

Pünktlich zur Weiterfahrt zur Schiffsanlegestelle in Kelheim kam die Sonne wieder zum Vorschein und sorgte so für eine entspannte Schifffahrt auf der Donau durch den Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg. Die Fahrgäste wurden unter anderem mit einem spektakulären Blick auf die Befreiungshalle Kelheim belohnt. Nach einem sonnigen Aufenthalt im Kloster und dem schönen Biergarten der Klosterschenke mit großen schattenspenden Kastanien machte sich die gut gelaunte Reisegruppe wieder auf den Heimweg nach Babenhausen. So ging ein schöner und gelungener Tag mit einem attraktiven Programm zu Ende, bei dem auch das Wetter mitspielte. Dank ging an Robert, den Busfahrer der Firma Miller für die sichere Fahrt unter anderem durch die Hallertau mit ihren beeindruckenden Hopfengärten und die zahlreichen Infos auf der Strecke. (AZ)