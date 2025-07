Rauchsäule weithin sichtbar: Ballenpresse brennt auf einem Feld bei Osterberg

Weithin sichtbar war am Samstagnachmittag eine Rauchsäule, die südöstlich von Illertissen aufstieg. Auch von der A7 aus konnten Verkehrsteilnehmende den schwarzen Rauch sehen. Auslöser war ein landwirtschaftliches Gerät, das auf einem Feld bei Osterberg in Brand geraten ist und beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lichterloh in Flammen stand.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung und die Polizei wurden zu der brennenden Ballenpresse gerufen. Das Gerät war für landwirtschaftliche Arbeiten eingesetzt worden, die entlang der Babenhauser Straße bei Osterberg auf einem angrenzenden Feld stattfanden. Wie die Polizeiinspektion Illertissen am Sonntag mitteilte, fing die Maschine im Rahmen dieser Arbeiten Feuer. Dabei wurde nicht nur die Ballenpresse selbst erheblich beschädigt, sondern auch ein umliegendes Gerstenfeld, welches durch den Brand teilweise in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei derzeit auf ungefähr 150.000 Euro geschätzt.

Beim Betrieb kommt es in den Maschinen zu einer starken Hitzeentwicklung

Die Ermittlungen zur Brandursache deuteten nach weiteren Angaben der Polizei auf einen technischen Defekt hin. „Interne Maschinenprozesse bewirken betriebsbedingt eine sehr starke Hitzeentwicklung, wodurch eine hohe Brandgefahr beim einzuholenden Erzeugnis besteht“, schreibt die Polizei. Die Feuerwehren Babenhausen, Kellmünz, Osterberg, Oberroth und Altenstadt brachten den Brand mit zahlreichen Einsatzkräften unter Kontrolle.

Zwei Streifen der Polizei, eine von der Dienststelle am Memminger Flughafen und eine aus Weißenhorn, übernahmen vor Ort die ersten Brandermittlungen. (AZ, jsn)

Icon Vergrößern Die Ermittlungen zur Brandursache deuten nach Angaben der Polizei auf einen technischen Defekt hin. Foto: Benedikt Kramer Icon Schließen Schließen Die Ermittlungen zur Brandursache deuten nach Angaben der Polizei auf einen technischen Defekt hin. Foto: Benedikt Kramer