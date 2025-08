Balzheimer Sommertheater startet in die Spielzeit

Am Samstag, 16. August, 20 Uhr, hat das Balzheimer Sommertheater Premiere im Schlossweihergarten unterhalb der Oberbalzheimer Schlösser. Wieder mit von der Partie sind die Publikumslieblinge Dingsverein, Pauline und der Schultes. Dazu kommt das Stück „Die Weihnachtsfeier“ von Bruno Löffler. Es folgen weitere sechs Vorstellungen bis 29. August (19. August, 20 Uhr; 20. August., 18 Uhr; 22. August, 20 Uhr; 25. August, 20 Uhr, 27. August, 20 Uhr; 29. August, 20 Uhr).

Haiko Baur, seine Tochter Svenja Rabus und sein Enkel Levin Rabus haben eine neue Folge des Dauerbrenners Dingsverein geschrieben und einstudiert. Auf den Bannern vor Unterbalzheim und in der Ortsmitte von Oberbalzheim ist unschwer zu erkennen, wohin der Umgang mit Cannabis die fünf Frauen vom Dingsverein geführt hat. Nun treiben sie hinter Gittern ihr Unwesen.

Kaum zu glauben, aber wahr: Das „Amt“ plant seine Weihnachtsfeier schon im Sommer. Warum, das erklären auf der Bühne Melanie Löffler und Emilie Frey.

Hannelore Baur alias Putzfrau Pauline führt nicht nur durchs Programm, sondern treibt mittlerweile auch das „Rathausstüble“ um, in dem sich jeden Morgen der alte Schultes (Harald Kächler), der Brunnenmaier (Walter Butterhof) und der Haselbauer (Jürgen Gerster) zum Kartenspielen treffen. Eine Satire von Harald Kächler.

Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden wird gebeten. An der neuen Imbisshütte gibt es vor der Vorstellung und in der Pause kühle Getränke und Snacks. Gespielt wird bei (fast) jedem Wetter, alle Zuschauer-Plätze sind überdacht. Bitte beachten: Die Spätnachmittags-Vorstellung am Mittwoch, 20. August, beginnt dieses Mal erst um 18 Uhr. (AZ)