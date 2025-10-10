Bankräuber von Dietenheim muss sechs Jahre und neun Monate in Haft und einen Drogenentzug machen

Der Angeklagte ist geständig, seine Vorstrafenliste ist lang und zahlreiche Indizien sprechen gegen ihn: Am Freitag ist am Landgericht Ulm das Urteil gegen eine 43-Jährigen aus Memmingen gefallen, der selbst eingeräumt hat, zweimal die Filiale der Ulmer Sparkasse in der Königstraße in Dietenheim überfallen zu haben.

Am Abend des 20. Juli 2023 drang der Mann zusammen mit einem unbekannten Mittäter maskiert und mit einer Softair-Pistole sowie einem Messer bewaffnet in die Bank ein, bedrohte die Angestellten und forderte sie dazu auf, Bargeld herauszugeben. Die beiden Männer erbeuteten auf diese Weise etwa 14.000 Euro.

Am 30. November 2023 betrat der Angeklagte erneut maskiert und bewaffnet vor Ende der Öffnungszeit dieselbe Bankfiliale in Dietenheim. Diesmal war er allein und zwang die Angestellten wieder dazu, Bargeld herauszugeben. Er floh nach der Tat mit rund 3500 Euro.

Nach zwei Klinikaufenthalten nahm der Mann weiterhin harte Drogen

Die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Michael Klausner verurteilte den 43-Jährigen wegen schwerer räuberischer Erpressung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt an. Er ist seit Jahren drogenabhängig. Zwei Klinikaufenthalte führten in der Vergangenheit nicht dazu, dass er von den Betäubungsmitteln wegkommt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

