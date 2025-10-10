Icon Menü
Bebenhausen: Kettershausen will Bauen durch Abschaffung alter Vorgaben erleichtern

Bebenhausen

Kettershausen will alte Bau-Vorgaben für Bebenhausen kippen

Auf einer leeren Bauparzelle soll ein Einfamilienhaus entstehen. Der Gemeinderat will dem Bauherrn „veraltete Reglementierungen“ ersparen.
Von Zita Schmid
    • |
    • |
    • |
    Diesen alten Bebauungsplan für Bebenhausen will der Kettershauser Gemeinderat aufheben.
    Diesen alten Bebauungsplan für Bebenhausen will der Kettershauser Gemeinderat aufheben. Foto: Zita Schmid

    Ein geplantes Einfamilienhaus hat spürbare Folgen: Der Kettershauser Gemeinderat beabsichtigt, den rechtsgültigen Bebauungsplan „Bebenhausen – Süd Nr. 1a“ aufzuheben. „Aufgrund eines Bauvorhabens macht es Sinn, den alten Bebauungsplan aufzuheben“, erklärte Bürgermeister Markus Koneberg bei der jüngsten Sitzung des Gremiums. Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1974. Die über 50 Jahre alte Satzung gilt an der östlichen Seite der Talstraße, etwa ab Höhe Abzweigung Erlenhofweg nach Süden, mit einem räumlichen Geltungsbereich von 1,28 Hektar. 

    Kettershausen will alte Regeln für neues Einfamilienhaus lockern

    Auf der dort nun letzten leeren Bauparzelle soll ein Einfamilienhaus entstehen. Dies soll ohne die „veralteten Reglementierungen“ ermöglicht werden, erläuterte der Bürgermeister weiter. Festsetzung von Satteldächern mit einer Neigung zwischen 27 und 37 Grad, sind hier ein Beispiel aus den über 50 Jahre alten Regelungen.

    Wie Markus Koneberg weiter ausführte, ist der Bebauungsplan im Prinzip bereits überholt. So wurden durch den Flächennutzungsplan Anfang der 2000er Jahre in diesem Geltungsbereich bereits andere Sachverhalte geregelt. So wurde etwa der Bolzplatz in den Flächennutzungsplan aufgenommen, ursprünglich waren dort noch Parzellen eingezeichnet.  

