Beim Kampf gegen Wespen setzt eine Pfaffenhofenerin ihr Dach in Brand

Kurz vor 12 Uhr mittags sind die Feuerwehren Pfaffenhofen und Weißenhorn mit dem Stichwort „Dachstuhlbrand“ zu einem Wohnhaus in Pfaffenhofen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte und der Polizei stellte sich die Sachlage allerdings nicht so gravierend, sondern eher als kurios heraus. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 64-jährige Hausbewohnerin über dem Balkon ihres Hauses ein Wespennest entdeckt.

Pfaffenhofenerin wehrt sich mit Feuerzeug gegen Wespen

Um dieses zu beseitigen, besorgte sie im Baumarkt Insektenspray und sprühte das Nest damit ein. Die Wespen wollten sich diesen Angriff jedoch nicht gefallen lassen und verließen ihr Nest, um sich zu wehren. Die Frau nahm daraufhin ein Feuerzeug zu Hilfe, um gegen die Wespen vorzugehen. Dabei, so die Polizei weiter, geriet außer dem Wespennest auch Kartonmaterial in Brand und das Feuer griff auf die mit Holz verschalte Dachuntersicht über.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte zwar kein Feuer mehr, aber es war zu befürchten, dass die Flammen in die Dachverschalung und damit auch in den Dachstuhl eingedrungen sein könnten. Deshalb wurde von der Weißenhorner Drehleiter aus ein kleiner Bereich der Dachhaut geöffnet. So konnte unter anderem mithilfe der Wärmebildkamera geprüft werden, ob sich im Inneren des Dachstuhls ein Glutnest gebildet hatte.

Beim Brand des Dachs entstand in Pfaffenhofen ein höherer vierstelliger Schaden

Es stellte sich heraus, dass das Feuer tatsächlich auf Dachlatten übergegriffen hatte, aber bereits wieder erloschen war. Auch in der Umgebung waren keine weiteren Schäden zu sehen. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden am Dachstuhl in einer ersten vorsichtigen Schätzung auf einen „höheren vierstelligen Eurobetrag“.