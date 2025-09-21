Auffahrunfall in Bellenberg: 82-jährige Fahrerin verletzt sich

Eine 82-Jährige ist bei einem Auffahrunfall in Bellenberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 82-Jährige am Freitagnachmittag auf der Ulmer Straße in nördliche Richtung. Der vor ihr fahrende Autofahrer ließ eine Person die Straße überqueren und bremste hierzu ab. Dies registrierte die 82-Jährige zu spät und fuhr dem Wagen hinten auf. Die Unfallverursacherin selbst wurde leicht verletzt und vom hinzugezogenen Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt. An ihrem Auto wurde die Front stark eingedrückt. Es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf 16.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Bellenberg unterstützte den Einsatz und übernahm die Umleitung des Verkehrs. (AZ)

