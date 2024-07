Bellenberg trifft Regelungen für Kindergarten, Schule und Abfallwirtschaft

In der vorletzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat in Bellenberg so etwas wie reinen Tisch gemacht –beziehungsweise eine Entscheidung nochmals vertagt. Sie betrifft den Interimskindergarten, der ab mit 1. September 2024 in das eigenständige Kinderhaus „Hand in Hand“ übergeführt wird.

Indem zum bevorstehenden neuen Kindergartenjahr aus dem Interimskindergarten das Kinderhaus „Hand in Hand“ entsteht, wurden die Kindergarten- und Krippensatzung sowie die Kindergartengebühren- und Krippengebührensatzung überarbeitet. Dies hat zu zwei neuen Fassungen geführt. Während die Kita-Benutzungssatzung für Kindergarten und Krippe einstimmig genehmigt wurde, soll über die Kita-Gebührensatzung beim nächsten Mal entschieden werden.

Wie werden sich die Kita-Gebühren in Bellenberg künftig entwickeln?

Denn im Gremium wurden Überlegungen laut, inwieweit jetzt moderate Gebührenanpassungen statt späterer großer Erhöhungen sinnvoll seien, nachdem dies in Nachbargemeinden aufgrund gestiegener Personalkosten so gehalten wurde. Bürgermeister Oliver Schönfeld gab zu bedenken, dass Kitas niemals kostendeckend arbeiteten. Auf Anfrage sagte er, in Bellenberg betrage der Deckungsgrad etwa zehn Prozent. Zur Überlegung stand auch, unabhängig von Personalkostensteigerungen sich auf einen bestimmten Deckungsgrad zu einigen und diesen als Maßstab für künftige Kostenerhöhungen zu nehmen. Das Gremium einigte sich darauf, dass die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung Vorschläge ausarbeiten soll.

Sodann bekam Bellenberg als eine der sechs Landkreiskommunen, die sich nicht an der Abfallrückübertragung an den Landkreis beteiligen, vom Abfallwirtschaftsbetrieb (ABW) eine Übertragungsverordnung vorgestellt. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Vöhringen und Senden überarbeitet und vom AWB angepasst. Dem Schriftstück stimmte der Gemeinderat einhellig zu.

Wie geht es mit dem Glasfaserausbau in Bellenberg voran?

Mit dem Eintritt der Erstklasskinder in die Lindenschule werden 53 neue iPads einschließlich Apple-Pen und Schutzhülle benötigt. Als Sachaufwandsträgerin hat die Gemeinde einstimmig den Kauf der Geräte zum Gesamtpreis von 28.227,40 Euro beschlossen. Seitens der Schülerinnen und Schüler werden monatlich 11,10 Euro beigesteuert, was sich in vier Jahren auf 5329,59 Euro summiert. Die Kinder beziehungsweise Erziehungsberechtigten dürfen nach vier Schuljahren die Geräte behalten.

Zuletzt gab Bürgermeister Oliver Schönfeld den neuesten Stand zur Entwicklung des Glasfaserausbaus der Firma Deutsche Glasfaser in Bellenberg bekannt. Die gute Nachricht laute, dass die Gemeinde weiterhin in die Planung eingeschlossen sei. Negativ sei allerdings, dass heuer und nächstes Jahr nicht mit einem Beginn des Ausbaus zu rechnen sei. Der Bürgermeister betonte, dass die Kommune mit vergleichsweise guten Geschwindigkeiten versorgt sei. Und dort, wo derzeit ausgebaut werde, geschehe dies mit Fördergeldern, welche aber nur bei entsprechender Unterversorgung gewährt würden.

Informationen gab es auch aus dem Bauamt, dass die geplante Sanierung der Hebeanlagen absehbar sei. Ersatzteile und Arbeitskräfte müssten aber gleichzeitig einsatzbereit sein, weil ein Austausch der Schachtsysteme ohne Pause aufeinanderfolgen müsse.