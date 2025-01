Bürgermeister und Geistliche stoßen mit der Bevölkerung Bellenbergs auf 2025 an

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Bellenberg hat dieses Jahr erstmals als öffentliche Veranstaltung in der Turn- und Festhalle stattgefunden. Heuer war die Kommune die Gastgeberin, nächstes Jahr wäre wieder die Kirche an der Reihe, da traditionell abgewechselt wird. Geschätzt 200 Gäste wollten in geselliger Runde miteinander anstoßen. Die Idee von Bürgermeister Oliver Schönfeld kam an. Ein Posaunenquartett der Musikgesellschaft Bellenberg sorgte zudem mit jazzigen Rhythmen für gute Laune. Dem geselligen Teil gingen Ansprachen voraus, die zur einen oder anderen Debatte anregten.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bellenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oliver Schönfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis