Doppelte Erfolgsgeschichte aus Kenia: Frühere Schülerinnen wollen etwas zurückgeben

Frisch gebackene Abiturientinnen oder Abiturienten pflegen an Party oder Urlaub zu denken. Nicht so Valery und Brenda aus Eldoret in Kenia, die zum ersten Abiturjahrgang der Felison’s School zählen. Sie wollen aus Dankbarkeit für die gewährten Bildungschancen der Gesellschaft etwas zurückgeben. Valery möchte Lehrerin werden und Brenda Krankenschwester, wofür in Kenia ebenfalls ein Studium benötigt wird. Für ihre Unterstützerin Sylvia Rohrhirsch aus Bellenberg, die im Landkreis Neu-Ulm immer wieder Spenden für die Schule gesammelt hat, ist dies eine doppelte Erfolgsgeschichte.

